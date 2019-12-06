Çankırı'da uyuşturucuya geçit yok
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Çankırı'da uyuşturucuya geçit yok

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda 2 kişi yakalandı.

06.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:05
Çankırı'da uyuşturucuya geçit yok

İl Şube ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda 2 kişi yakalandı.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Yapılan tespit sonrasındaşüpheli R.Y. İsimli erkek ve H.E. İsimli bayan şahıs takibe alındı. Takip sonrasında kent girişinde şüphelilerin bulunduğu araç dururularak Narkotik köpeği Chucky'nin de desteğiyle araçta ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.


Yapılan arama sonrasında bayan şahsin vücudunun çeşitli yerlerine saklanmış 92,53 gr skunk ile 140 adet ekstazi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde satma, satışa arz etme veya satın alma" suçundan tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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