Çankırı'da uyuşturucu ticareti suçundan 9 sanığa hapis cezası
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Çankırı'da uyuşturucu ticareti suçundan 9 sanığa hapis cezası

07.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:16
Çankırı'da uyuşturucu ticareti suçundan 9 sanığa hapis cezası

Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 9 sanık, 15 yıl ila 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 9 sanık, 15 yıl ila 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 9 zanlının davaları karara bağlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan O.K, A.G, T.G'ye 15 yıl, S.K, Y.K, E.B'ye 11 yıl, Y.E.A'ya 4 yıl 2 ay, M.Ö'ye 2 yıl 9 ay ve S.K'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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