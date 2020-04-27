Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
27.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:56

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda durdurulan bir araçta ekipler arama yaptı. Araçta bulunan Ö.Z., Ü.B. ve İ.D. isimli şahısların üzerilerinde ve ardından da ikametlerinde yapılan aramalarda 222,97 gram satışa hazır halde sentetik kannabinoid maddesi, satışta kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde alımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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