Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
12.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:43

Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çankırı merkezli Çorum, İstanbul ve Kastamonu'da çok sayıda polis memurunun katılımıyla 8 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde aparatlar ele geçirildi

Gözaltına alınan Ö.Y., H.Y., O.M., S.C., S.C., R.Y., H.E., M.Y. ve F.M. ifadeleri alınmak üzere Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu kullanımı için aparatlar, tabanca, bıçak, av tüfeği ve 50 gram bonzai ele geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli şahıs korona virüs tedbirleri amacıyla koruyucu kıyafet ve maskelerle emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü Çankırı'ya getirilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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