Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:49

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentte uyuşturucuya yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda jandarma ekipleri Şabanözü, Eldivan, Orta ve Çerkeş ilçelerinde 9 ayrı adres belirledi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 30 gram eroin, 12 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap, 200 gram esrar, 145 kök kenevir, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 54 adet tabanca fişeği, 70 adet av fişeği, 1 adet tarihi eser niteliği bulunan kılıç, 1 adet muşta ele geçirildi.

Operasyonda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme ve Bulundurma' suçundan haklarında adli soruşturma başlatılan 11 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan B.N., A.A., H.D., K.Ç., M.Ç. ve M.B. isimli 6 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çankırı E Tipi Cezaevine teslim edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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