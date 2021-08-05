Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekiplerce 3 farklı adreste yapılan aramalarda 45 adet paketlenmiş şekilde 73,72 gram Afyon sakızı, 20 adet poşet içerisinde 24,92 gram eroin maddesi, 70 adet paketlenmiş şekilde 113,12 gram metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 Türk lirası, 1 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, küçük parçalar halinde kesilmiş naylon ve kağıt parçaları, aparat cam düzenekler ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.C. ile M.C. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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