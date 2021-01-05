Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

05.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:30
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, R.D'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile fişek, 29,83 gram Hint keneviri yaprağı, 5,40 gram kenevir bitkisinin baş kısmı, 3,11 gram Hint kenevir tohumu, içeriği kriminal inceleme sonucu belli olacak 45 hap ele geçirildi

A.Ç'nin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde içiminde kullanılan metaryel bulundu.

R.D. ile A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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