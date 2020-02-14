Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

14.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:10

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 4 sentetik hap ve 1,05 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sokak çalışmasında E.G. ve F.D'nin üzerinde arama yapıldı.

Aramada 4 sentetik hap ve 1,05 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA