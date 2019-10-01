Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.