Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

01.10.2019 16:34
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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