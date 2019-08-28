Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

28.08.2019 15:58

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,46 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullananlara yönelik sokak çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda Y.K. ve M.K'nin üzerinde yapılan aramada 3,46 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA