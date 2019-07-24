Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sokak çalışmasında S.C. ve R.Y. isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan aramada toplamda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA