Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
Çankırı'da düzenlenen operasyonda 36 kök kenevir ile 965 gram kubar esrar ele geçirildi.
Çankırı'da düzenlenen operasyonda 36 kök kenevir ile 965 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda Kızılırmak ilçesinde K.S'nin evine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, yasa dışı ekildiği tespit edilen 36 kök kenevir ile 965 gram kubar esrar bulundu.
K.S. gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir imha edildi.
Kaynak: AA
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