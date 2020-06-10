Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ÇANKIRI'da, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 1'i tutuklandı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
10.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:14

ÇANKIRI'da, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik kentin Atkaracalar, Kurşunlu, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 24 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramada 200 gram esrar, 11 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 350 adet 9x19 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 143 av fişeği, 3 sustalı bıçak, muşta, masonet kelepçe, elektronik terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar üretme değirmeni, 5 kök kenevir, 8x57 milimetre 4 tüfek mermisi ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklanırken, 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonun dron görüntüsü paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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