Turizme kazandırılması planlanan 3 ev yandı
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Turizme kazandırılması planlanan 3 ev yandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da turizme kazandırılması planlanan binaların bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürüldü.

Çankırı'da turizme kazandırılması planlanan binaların bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürüldü.

Alibey Mahallesi Uzunyol Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evlerin bitişik olması nedeniyle diğer evlere de sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Zeliha Kibar yangın büyümeden ekiplerce binadan çıkarıldı. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından 2'si boş 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bölgede yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, yangından etkilenen vatandaşlara gereken desteğin verileceğini söyledi.

Bölgede yanan evin birinde önceki gün ekmek pişirildiği, onun ateşinin yangına neden olduğu iddia edilirken ekipler sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.

Bölgedeki evlerde Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması Projesi kapsamında cephe iyileştirme çalışması yürütülüyor.

Turizme kazandırılması planlanan 3 ev yandı
Turizme kazandırılması planlanan 3 ev yandı
Turizme kazandırılması planlanan 3 ev yandı
Turizme kazandırılması planlanan 3 ev yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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