Çankırı'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
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Çankırı'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Çankırı'da 45. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Çankırı'da 45. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ovacıklı, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını dolayısıyla turizm ve seyahat sektörünün durma noktasına geldiğini söyledi.

Salgının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada turizm ve ilişkili sektöleri olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Ovacıklı, "Ancak, yaşanılan bu süreç sona erdikten sonra dünyada oluşacak gelişmeleri öngörüp, inisiyatif kullanarak oluşturulacak yeni stratejiler sayesinde turizmin ülkemiz için tekrar geleceğin önemli bir yükselen değeri olacağından hiç şüphe yoktur." dedi.

Konuşmanın ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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