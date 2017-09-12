Çankırı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Ali Rıza Dikmen (43) idaresindeki 34 KL 5285 plakalı otomobil, D-100 karayolu Hacıhasan köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan Güller (52) ve Hakan Dikmen (23), İpeknur (20) ve Havin Arslan (6) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.