Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kurşunlu-Ilgaz kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail B. kontrolündeki 14 BG 5317 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Kader B., Nazlı B., Yaren C. ve Semra C. yaralandı. Ceren C. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz Devlet Hastanesine sevk edilirken kazada hayatını kaybeden Ceren C.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı