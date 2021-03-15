Çankırı'da trafik kazası, 1 ölü
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Çankırı'da trafik kazası, 1 ölü

15.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:26
Çankırı'da trafik kazası, 1 ölü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kavak köyünden Yukarıöz köyü istikametine seyir halinde olan İbrahim Ünür (70) idaresindeki 18 BE 412 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönerken dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Traktör sürücüsü Ünür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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