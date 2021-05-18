Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı

Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çankırı'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi sonucu etkili olan kuraklık nedeniyle ekinler erken hasat edilmeye başlandı.

Çankırı'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi sonucu etkili olan kuraklık nedeniyle ekinler erken hasat edilmeye başlandı.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, çiftçilerin her yıl olduğu gibi bu sene de zor şartlar altında arazilerini ekerek üretime devam ettiklerini bildirdi. Başkan Gamzeli, "Bu yıl üretim sezonumuz her zamankinden çok zor geçti. Tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi sürecinde bir gün olsun, işlerimizi aksatmadan, tüm zor şartlara rağmen üretime devam ettik. Geçtiğimiz aylarda fahiş gübre ve ilaç artışları ile mücadele eden çiftçilerimiz bugün de iklimsel kuraklıkla mücadele etmektedir" dedi.

Çiftçilerin hava şartlarından olumsuz etkilendiğini kaydeden Gamzeli, "İklimsel kuraklık sebebiyle ilimizin yeterli yağış alamaması, geçtiğimiz haftalarda sıcaklığın sıfırın altına düşmesi sebebiyle, ürünlerimiz büyük zarar gördü. Buğdayımız, arpamız bitti. Diğer ürünlerimiz gelişimini tamamlayamadı. Meyve ağaçlarımız büyük zarar gördü. Çok büyük kuraklıkla karşı karşıyayız. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çankırı Ziraat Odası olarak ilimizde yaşanan kuraklık sebebiyle konuyu Genel Merkezimiz TZOB ve ilgili birimlere ilettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve TMO ile irtibat halindeyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kuraklık dilekçemizi verdik. Konu hakkında tüm muhtarlarımızı uyararak kuraklık dilekçelerini vermelerini talep ettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli ilimizde kuraklık hasar tespit çalışmalarını başlattık" şeklinde konuştu.

Çiftçiliğin maliyetli bir iş olduğunu aktaran Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli şunları dile getirdi:

"Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerimizin yeterli gelir elde etmesi önemlidir. Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Çiftçilik faaliyeti çok maliyetli bir iştir. Tohum ilaç gübre ve mazot masrafı derken yüksek meblağlar harcadık. Bu maliyeti karşılayabilmek için çiftçilerimiz borçla, kredi kartı, kredi ile tohumunu, ilacını, gübresini aldı. Çiftçilerimizin çiftçilikten başka geliri yoktur. Yapmış olduğumuz harcamaların ödemeleri yaklaşıyor. Çiftçilerimizin vadesi gelen borçlarını bu yaşanılan kuraklık sebebiyle ödeme şansı yoktu. Cumhurbaşkanımız tarafından dün açıklanan borç ertelemesi ve hububat alım fiyatları açıklaması çiftçilerimizi memnun etmiştir. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum." - ÇANKIRI

Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Deniz Seki Cemal Hünal Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 20:57:10. #1.15#

title