Çankırı'da tarihi eser operasyonunda bir araçta 26 sikke bulundu - Haberler
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Çankırı'da tarihi eser operasyonunda bir araçta 26 sikke bulundu

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da tarihi eser operasyonunda bir araçta 26 sikke bulundu

Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 26 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen metal parçalar ele geçirildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 26 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen metal parçalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araçta inceleme yapıldı.

Araçta yapılan kontrolde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 metal parça, 26 sikke ile detektör bulundu.

Olayla ilgili M.A. ve M.D. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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