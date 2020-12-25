Çankırı'da taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Çankırı'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çankırı'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yapan taksiciler, çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan taksiciler, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.
Taksiciler, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde de Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" fotoğraflarını tercih etti.
Taksicilerden Adnan Ceylan, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek, "Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandık gerçekten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın