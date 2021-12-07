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Çankırı'da 'taklit ürün' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çankırı'da 'taklit ürün' operasyonu

Çankırı'da polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramalarda, 158 adet taklit ürün ele geçirildi.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramalarda, 158 adet taklit ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka markalara ait ürünlerin taklitlerini sattığı belirlenen iş yerlerinde arama yapıldı. 8 iş yerinde yapılan kontrollerde, ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 158 adet ayakkabı, terlik ve kıyafet ele geçirildi.

Olayla ilgili ürünleri satan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

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