Çankırı'da sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çankırı'da sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası

18.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:16
Çankırı'da sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir Tekel bayisinde bazı şahısların alkol aldığına yönelik ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, iş yerinde 8 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve içki içtiğini tespit etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi, iş yeriyle ilgili de idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Arda Turan İsmail Kartal Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı'da sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:19:32. #1.15#
title