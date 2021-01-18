Çankırı'da sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir Tekel bayisinde bazı şahısların alkol aldığına yönelik ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, iş yerinde 8 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve içki içtiğini tespit etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi, iş yeriyle ilgili de idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın