Çankırı'da Sosyal Koruma Kalkanı ile yaklaşık 53 milyon lira destek verildi

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan nakdi yardımlardan Çankırı'daki esnaf ve vatandaşların da faydalandığını bildirdi.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan nakdi yardımlardan Çankırı'daki esnaf ve vatandaşların da faydalandığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 45 milyar 269 milyon liralık nakdi yardım kapsamında il genelinde toplamda 53 milyon 33 bin 295 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Sosyal Destek Programı dahilinde 3 faz halinde 9 bin 57 kişiye 9 milyon 57 bin lira, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kapsamında da 2 bin 659 haneye 2 milyon 659 bin lira nakdi yardımın yapıldığını ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte çalışan ve işsiz kalan vatandaşlarımıza yapılan yardımlar kapsamında ise, esnafımıza destek olmak adına 6 bin 447 kişiye kısa çalışma ödeneği olarak toplamda 22 milyon 989 bin 364 lira, nakdi ücret desteği kapsamında 2 bin 917 çalışana 7 milyon bin 878 lira, işsizlik ödeneği kapsamında bin 340 kişiye 6 milyon 65 bin 915 lira, normalleşme desteği kapsamında ise çalışan 7 bin 290 kişiye 5 milyon 260 bin 138 lira nakdi yardım yapıldı. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın geçirdiği bu zor süreçte esnafımızın ve çalışanlarımızın yanında olarak her zaman destekleyerek bu durumu en kısa zaman içerisinde hep birlikte atlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın