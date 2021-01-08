Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

08.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:12

Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle İndağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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