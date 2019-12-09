Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Çankırı'da Şabanözü-Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

09.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:18
Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

'da Şabanözü-Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkisini artıran sis, Şabanözü ve Orta ilçeleri üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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