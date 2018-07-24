Çankırı'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Kökünden Söktü Hd

Çankırı'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına bazı ağaçları kökünden söktü.

Çankırı'da bür süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlardan kopan dallar ise yollara saçıldı. Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaçlar ise kökünden söküldü. Bazı işyerlerinin de tabelaları zarar gördü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yollara devrilen ağaç dalları, trafikte kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar Çankırı Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşanan olumsuz durumda can kaybı yaşanmadı.