Çankırı'da şehitliklere bayram ziyareti Çankırı'da şehitliklere bayram ziyareti Başkan Teke, "Silah arkadaşlarımızla bayramlaşmaya geldik" Çankırı'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu.

Çankırı'da şehitliklere bayram ziyareti

Başkan Teke, "Silah arkadaşlarımızla bayramlaşmaya geldik"

ÇANKIRI - Çankırı'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu.

Çankırı Valisi İsmail Ayaz, il protokolü ile beraber Garnizon şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen programda maske kullanımına da dikkat edildi.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke burada yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı arefesi isminden de anlaşılacağı gibi Kurban Bayramı. Allah'a ve Hakka tam teslimiyet anlamına gelen kurban bayramı arefesindeyiz. Bu sene pandemi sürecinden dolayı Kurban Bayramını tam anlamıyla ihya edemiyoruz. Hac vazifesi yerine getirilemiyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak bir bayram ihya edilecek inşallah. Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Biz de bu kutsal değerler uğruna vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kurban vermiş olduğumuz evlatlarımızla, kardeşlerimizle, silah arkadaşlarımızla bayramlaşmak için onların aziz hatıralarına sahip çıkmak için bugün Çankırı Garnizon Şehitliğine geldik. Dua ettik, ruhları şad olsun. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Onlar bu vatan uğruna bedel ödediler. Onların bırakmış olduğu bu vatanda ağız tadı ile yaşıyoruz. Eskisi gibi daha mutlu huzurlu korona virüs belasının bittiği nice bayramlarda buluşmak dileğiyle tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA