Çankırı'da Sarıkamış şehitleri anıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çankırı Şubesince bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için hatim duası edildi.

Programda konuşan Vali Abdullah Ayaz, ülkenin bugünlere gelmesinde birçok kahramanlık destanının acıyla beraber yazıldığını söyledi.

Yaşanan acıların en büyük örneklerinden birisinin de Sarıkamış Harekatı olduğunu belirten Ayaz, "Başta Sarıkamış Harekatı'nda şehadete erişmiş askerlerimiz olmak üzere bugüne kadar vatan savunmasında, kurtuluş mücadelesinde, terörle mücadelede ahirete irtihal etmiş olan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Allah memleketimize bir daha benzer acıları yaşatmasın. Ancak bu acıların tekrar etmemesi, memleketin bugünlere nasıl ulaştığının bilinmesi, kıymetinin takdir edilmesi ancak bu ve benzeri etkinliklerle mümkün olacak." dedi.

TÜRKAV Çankırı Şubesi Başkanı İsa Bölükbaşı ise karı kendine kefen yapan şehitleri anmak, unutmamak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Sarıkamış mücadelesindeki resmi belgeleri Devlet Arşivleri Başkanlığından derleyerek sergi haline getirdiklerini belirten Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Yemen'de, Çanakkale'de, İnönü'de, Afyon'da, İzmir'de düşmana dünyayı dar edenler gibi Kafkas cephesindeki kahramanlar da düşmanı durdurmuş, geri çekilmesini sağlamış fakat ne yazık ki beyaz ölüme kaybetmiştir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. TÜRKAV olarak tarihin önemli günlerini Çankırı'da yaşamak ve yaşatmak istediğimiz, hem atalarımıza vefa borcumuzdan hem de gençliğe hizmet aşkımızdandır. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, onları hatırlatmak, yad etmek bizim asli görevimizdir."

Konuşmanın ardından resim sergisi gezildi, katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.