Çankırı'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çankırı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Sarıkamış şehitleri anıldı.



Karatekin Parkı'nda yapılan programda konuşan TÜRKAV İl Başkanı İsa Bölükbaşı, "Rusların istila ettiği Ardahan'ı, Kars'ı, Sarıkamış'ı kurtarmak için 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında Büyük Sarıkamış Çevirme ve Kuşatma Harekatı yapıldı. Üçüncü Ordunun 9, 10, 11. Kolorduları, 24 Aralık 1914 günü şiddetli soğuğa rağmen Büyük Sarıkamış Çevirme ve Kuşatma Harekatına başlamış. Ayrıca, gerilla harbi yapan yarı resmi Türk çeteleri de, Ardahan'a hareket etmişti. Üçüncü Ordudan bazı kıtalar, 24-25 Aralık gecesi, Sarıkamış'a ulaşmayı başarmış. Ancak, Allahuekber Dağları'nı aşarken çetin zorluklar ve kış şartları sebebiyle gerek miktar, gerekse mevcut silahları yönünden çok zayiat ve kayıp vermişlerdi. Allahuekber Dağları'nı aşan Mehmetçiklerden bir kol da, Sarıkamış'ın doğusundaki Selim İstasyonu'na vararak demiryolunu tahrip edince, Sarıkamış'taki Rus kolorduları paniğe uğramıştı" dedi.



Bölükbaşı, "Kış, 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 150 bin kişilik ordunun 90 bini donarak şehit düşmüşlerdir. Aynı zamanda Ruslar da 32 bin askerini kaybetmiştir. İşte hatırlamamız gereken en acı olaylardan, dramlardan biriside Sarıkamış'tır. Sarıkamış; seksen bin, doksan bin canla yazılmış destandır" diye konuştu.



Bölükbaşı'nın konuşmasının ardından şehitlerimiz için indirilen hatim duası yapıldı ve etkinliğe katılanlara çorba ikram edildi.



Karatekin Parkı'nda bu sene altıncısı düzenlenen etkinliğe AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, İYİ Parti İl Başkanı Çetin Kapdan, Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Uzun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI