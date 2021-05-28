Çankırı'da sahte içki operasyonunda yakalanan kişi hakkında adli işlem
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Çankırı'da sahte içki operasyonunda yakalanan kişi hakkında adli işlem

Çankırı'da sahte içki operasyonunda yakalanan kişi hakkında adli işlem
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'daki sahte içki operasyonunda yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı'daki sahte içki operasyonunda yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4,5 litre alkollü içki sıvısı, 7,5 litre etil alkol ve içki muhafazasında kullanılan şişeler ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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