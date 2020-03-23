Çankırı'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

Esen, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının bugün itibarıyla belediye halk otobüslerini ücretsiz kullanabileceğini belirtti.

Uygulamada, sağlık personelinin sağlık kimlik kartlarını göstermesinin yeterli olacağını ifade eden Esen, "Sağlık personellerimizin bu süreçteki fedakarlıklarını sadece alkışlamak yetmez. Mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan kahramanlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Ulaşım konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA