ÇANKIRI'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

ÇANKIRI'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, evler ile iş yerlerini su bastı.

ÇANKIRI'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, evler ile iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan, yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekiplerii çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı