ÇANKIRI'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
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ÇANKIRI'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, evler ile iş yerlerini su bastı.

ÇANKIRI'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, evler ile iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan, yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekiplerii çalışma başlattı.

ÇANKIRI'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
ÇANKIRI'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
ÇANKIRI'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
ÇANKIRI'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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