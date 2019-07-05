Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek, sele neden oldu. İki saat süren sağanakta birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri, sel nedeniyle kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.
- Çankırı
Kaynak: DHA
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