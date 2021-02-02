Çankırı'da resim sergisi sanal ortamda yapılıyor
Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerin yaptığı resimler sanal ortamda sergileniyor.
Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerin yaptığı resimler sanal ortamda sergileniyor.
Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuğrul Değirmenci, yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle yeni alışkanlıklar edinildiğini söyledi.
Öğrencilerin dönem boyunca çalışarak ortaya eserler çıkardığını belirten Değirmenci, "Salgın döneminde olmamızın bu eserleri sergilemeye engel olmayacağını düşündük. Bu amaçla öğrencilerimizin eserlerini kapsayan sanal sergiyi vatandaşlarımızın beğenisine sunduk." dedi.
Değirmenci, sergiye eserleriyle katkı verene öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın