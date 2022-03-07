Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi - Haberler

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Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

AA, Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından düzenlenen bisiklet turu, Karatekin Parkı'ndan başladı.

Balonlarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Dernek Başkanı Engin Çimen, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadın haklarının ve kadınların sorunlarının dile getirildiği bir gün olduğunu söyledi.

Dernek olarak kentte kadınların özgürce bisiklete binebileceğini vurgulamak amacıyla turu gerçekleştirdiklerini belirten Çimen, yerel yönetimlerin de gerekli bisiklet yollarını yapmasıyla daha rahat ve güvenli şekilde bisiklet kullanılacağını kaydetti.

Çimen, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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