Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi

16.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:05

Çankırı'da kara yolunda ters istikamette seyreden otomobil sürücüsü para cezasına çarptırıldı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı'da kara yolunda ters istikamette seyreden otomobil sürücüsü para cezasına çarptırıldı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Küçük Sanayi Sitesi istikametinden kent merkezine ters yönde ilerleyen sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerince yapılan çalışmada sürücünün Orta ilçesinde ikamet eden Y.K. olduğu belirlendi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 1339 lira ceza kesildi, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

Görüntülerde aracıyla ters yönde giden sürücünün karşı istikametten gelen kamyon ve otomobillere aldırış etmeden ilerlemesi yer alıyor.

Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi
Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi
Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi
Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Demet Şener İrem Derici Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 14:05:28. #1.15#
title