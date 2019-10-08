Çankırı'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

08.10.2019 21:54

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, otomobilin, traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Musa İnan (22) idaresindeki 26 EJ 099 plakalı otomobil, Kızılırmak-Sungurlu kara yolu ilçe çıkışında, Ömer Sabankaya (37) yönetimindeki 18 AL 728 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan Saadet Sevim (45) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Musa İnan ve Saadet Sevim, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA