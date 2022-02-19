Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Haberler
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Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

AA, Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

KURŞUNLU, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İstanbul, Kurşunlu, Çankırı, Ölü, Güncel, Haberler

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