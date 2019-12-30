Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 30 yaralı (2)
YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜÇankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
30.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:25
YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ
Çankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan bir kısmının taburcu edildiği, bir kısmının tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA