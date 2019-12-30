: Çankırı'da otobüs tır'a çarptı 1 ölü, 30 yaralı

30.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:53

Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 30 yaralı (2)

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Çankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan bir kısmının taburcu edildiği, bir kısmının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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