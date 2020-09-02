Çankırı'da orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çankırı'da orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi
02.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:40

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi.

Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının büyük bir bölümü söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi. Ekipler, alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Demet Şener Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Samsun
Şu an buradasınız: Çankırı'da orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 18:40:47. #1.14#
title