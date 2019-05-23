Çankırı'da öğretmeni darbeden veli serbest bırakıldı

Çankırı'da bir öğretmeni darbettiği iddia edilen veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmet İnönü Ortaokulunda öğretmenlik yapan M.S'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmet İnönü Ortaokulunda öğretmenlik yapan M.S. öğrencisinin velisi H.A. tarafından darbedilmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri veliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA