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Çankırı'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Çankırı'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da ortaokul öğrencileri jandarmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ortaokul öğrencileri jandarmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şehit Yücel Karahasan Ortaokulundaki 14 öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Öğrencilere jandarmadaki birimler ve jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi. Jandarmanın kullandığı araç gereçleri inceleyen öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Ekiplerce gösteri sunulan öğrencilere hediye de verildi.

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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