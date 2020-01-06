Çankırı'da nakliyeciler taşımacılıkla ilgili uygulamaları protesto etti

06.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:06

Çankırı'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.

Motorlu Taşıtlar Kooperatifi önünde bir araya gelen nakliyeciler, yaklaşık 70 kamyonla konvoy oluşturarak Kastamonu-Ankara kara yolunda tur attı.

Tekrar kooperatif önünde bir araya gelen kamyoncular adına basın açıklamasını okuyan Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahin, sektörün sorununun dijital takograf olmadığını, sahadaki kamyoncu esnafıyla istişare yapılarak kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Sorunların tespit edilerek çözümler üretilmesini istediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Takograf meselesinin çözümü sürüş süresi 15 saat istirahat saati 9 saat olmalı. Veri bildirimi yükü gönderen ve teslim alan firmalar tarafından yapılmalı. Ton ve kilometre bazında fiyat belirlenmeli. Komisyon ücretleri belirlenip fatura karşılığında alınmalı, yeterlilik belgesi olanlar bu işi yapmalı. Yakıt fiyat artışı ve enflasyona bağlı kira artışları düzenlenmeli, kamyoncu esnafı ÖTV'siz yakıt alabilmeli. C2 belgeli araçların yurt içi taşımacılığı engellenmeli. 65 yaş üstü araç sahipleri sağlık kontrolü yapılarak araç kullanabilmeli. Kamyon ve çekici plakaları da tıpkı taksi plakaları gibi plakalandırılıp alınıp satılabilmeli."

Kaynak: AA