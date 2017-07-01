Çankırı'da Motosikletlere Yönelik Uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü ne bağlı ekipler tüm Türkiye'de başlatılan motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada, kentteki motosiklet sürücülerini denetledi.



Sabah ve akşam şehrin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulamalarda Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerini durdurarak denetledi.



Durdurulan motosikletlerin şase numaralarını kontrol edilirken, sürücülerin kask takıp takmadığı, ehliyet ve ruhsatları denetlendi.



Kontrollerde 28 motosiklet sürücüsüne toplamda 3 bin 827 lira para cezası kesildi, 1 motosiklet de trafikten men edildi.