Çankırı'da minik öğrenciler "Çocuk hakları" için yürüdü

28.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:20

Çankırı'da ilkokul öğrencileri, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Dr. Refik Saydam İlkokulu öğrencileri, ellerinde "Çocuğum haklarım var", "Çocuğuz, haklıyız hakkımızı alırız" yazılı pankartlar taşıyarak Atatürk Bulvarı üzerinden Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

Öğrenciler, burada çocuk haklarıyla ilgili şiirler okudu.

Okulun psikolojik danışmanı Ayşenur Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk haklarıyla ilgili geçen sene de etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu yıl seslerini daha fazla duyurmak amacıyla yürüyüş güzergahlarını genişlettiklerini anlatan Kasap, "Çocuk hakları önemli bir konu. 30 yıl önce evrensel bildirge olarak kabul edilmiş ama ne kadar uygulanıyor dersek, orası muamma. Çocukların kendi haklarını savunması için önce bizim liderlik etmemiz gerektiğini düşünerek böyle bir organizasyona giriştik." dedi.

Kaynak: AA