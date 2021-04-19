Son dakika: Çankırı'da minibüs bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Çankırı'da minibüs bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Çankırı'da minibüs bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çankırı'da seyri halindeki minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Çankırı'da seyri halindeki minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Atkaracalar-Çerkeş D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen 34 ZPB 78 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Feci kaza sonrasında araçta bulunan İlkay, Bakican ve Muhammed Can Demir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İlkay ve Bakican Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Çankırı'da minibüs bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:19:41. #1.14#

title