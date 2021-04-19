Çankırı'da minibüs bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Çankırı'da minibüs bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da minibüs bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI - Haberler | Güncel

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Çerkeş Gelilkovacık mevkiinde meydana geldi. 34 ZPB 78 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada minibüste bulunan İlkay Demir, Bakican Demir ve Muhammed Can Demir yaralandı. Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlkay ve Bakican Demir, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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