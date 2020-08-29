Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı
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Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı

Çankırı'da erkek evinde yapılan kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat yaralandı.

29.08.2020 01:06 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:09

Çankırı'da erkek evinde yapılan kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat yaralandı.

Merkeze bağlı Alaçat köyünde açık alanda yapılan, yörede "başdonanma" diye tabir edilen erkek kınasında havaya rastgele ateş edildi.

Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat M.K. (23) göğsünden yaralandı.

M.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yarıda kesilen etkinlik sonrası damadın yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

Damadın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı

Kaynak: AA

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